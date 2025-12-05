В Госдуме поддержали поправки к законопроекту об озере Байкал

Ко второму чтению поступило 77 поправок. Часть из них, предложенная правительством, направлена на защиту от злоупотреблений при проведении противопожарных и противоселевых мероприятий, ремонте дорог и расширении кладбищ. Замминистра природных ресурсов Светлана Ходнева сообщила, что каждый подобный случай будет рассматриваться специальной комиссией. В нее войдут представители администрации президента, правительства, депутаты, сенаторы, ФСБ, а также власти Иркутской области и Бурятии.
Поправки полностью запрещают создание новых особых экономических зон (ОЭЗ) на Байкале. Сейчас их существует две. На территориях действующих ОЭЗ будет запрещено жилищное строительство, разрешено — только возведение объектов для туризма. Все решения о переводе лесных земель в иные категории будут приниматься исключительно после одобрения государственной экологической экспертизы.
Как заявил председатель Комитета Дмитрий Кобылкин, в случае принятия закона будет создана рабочая группа для парламентского контроля за его исполнением.
Ранее в Госдуме прошло расширенное совещание по законодательной охране Байкала, длившееся около трех часов. Участники признали необходимость решения накопившихся проблем на уровне закона.
