В Европе подвели итоги противостояния с Россией

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель не заинтересован в переговорах с Россией. «Нам нужно поставить их [РФ] в такое положение, при котором им придется вести переговоры», — сказала она.