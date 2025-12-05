США продлили лицензию на зарубежные АЗС «Лукойла» до апреля 2026 года

Одновременно с этим сохраняются ограничения: запрещены переводы в Россию, операции с российскими госструктурами, Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов, а также с лицами, подпадающими под санкции, кроме компаний Lukoil International.
Лицензия № 128B вступила в силу 4 декабря 2025 года и полностью заменяет предыдущую версию 128A, срок действия которой истёк 13 декабря 2025 года.
А ранее британское правительство предоставило компании Lukoil International GmbH разрешение на продолжение своей деятельности до 26 февраля 2026 года. Согласно лицензии, средства, направляемые в Lukoil International или её дочерние структуры, должны быть заблокированы, пока ПАО «ЛУКойл» сохраняет контроль над ними. Использование этих средств станет возможным только после прекращения такого контроля.
