США продлили лицензию на зарубежные АЗС «Лукойла» до апреля 2026 года

США продлили лицензию, разрешающую операции с зарубежными автозаправками «Лукойла», до 29 апреля 2026 года. Документ охватывает Lukoil International GmbH и её дочерние структуры, включая Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation. Лицензия позволяет закупать товары и услуги, обслуживать и сворачивать деятельность АЗС за пределами России. Об этом говорится в тексте генеральной лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами.

Источник: Life.ru

Одновременно с этим сохраняются ограничения: запрещены переводы в Россию, операции с российскими госструктурами, Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов, а также с лицами, подпадающими под санкции, кроме компаний Lukoil International.

Лицензия № 128B вступила в силу 4 декабря 2025 года и полностью заменяет предыдущую версию 128A, срок действия которой истёк 13 декабря 2025 года.

А ранее британское правительство предоставило компании Lukoil International GmbH разрешение на продолжение своей деятельности до 26 февраля 2026 года. Согласно лицензии, средства, направляемые в Lukoil International или её дочерние структуры, должны быть заблокированы, пока ПАО «ЛУКойл» сохраняет контроль над ними. Использование этих средств станет возможным только после прекращения такого контроля.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

