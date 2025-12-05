Ричмонд
Трамп надеется на немедленные результаты после мира Конго и Руанды

Договорённости имеют потенциал изменить положение дел практически сразу после их вступления в силу.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что подписанное соглашение о прекращении конфликта между Демократической Республикой Конго и Руандой вскоре даст ощутимые плоды. Он подчеркнул, что стороны сделали важный шаг, который должен быстро отразиться на ситуации в регионе.

Во время церемонии подписания документа Трамп отметил, что ожидает скорого появления первых положительных результатов. По его словам, договорённости имеют потенциал изменить положение дел практически сразу после их вступления в силу.

Президент также подчеркнул, что рассчитывает на дальнейший прогресс в диалоге между двумя государствами, поскольку считает нынешний шаг основой для устойчивого урегулирования и стабильности.

Ранее Трамп выступил с заявлением, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный конфликт.

