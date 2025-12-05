Трамп надеется на немедленные результаты после мира Конго и Руанды

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что подписанное соглашение о прекращении конфликта между Демократической Республикой Конго и Руандой вскоре даст ощутимые плоды. Он подчеркнул, что стороны сделали важный шаг, который должен быстро отразиться на ситуации в регионе.