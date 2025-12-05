Из-за антироссийских санкций европейская экономика с 2022 по 2025 годы понесла потери, в общей сложности оцениваемые в сумму до €1,6 трлн. На это указал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Генассамблеи всемирной организации. На повестке дня заседания была борьба с односторонними принудительными мерами.
Дипломат напомнил, что Россия продемонстрировала высокую степень адаптации на фоне более чем 35 тысяч санкционных мер, введённых относительно неё. В то же время санкции провоцируют системные риски для мировой экономики в целом.
Чумаков напомнил высказывание российского лидера Владимира Путина, который ранее заметил, что ни один уважающий себя народ ничего не решает под давлением.
Тем временем Лондон увеличил число антироссийских санкций на 12 позиций.
Как антироссийские санкции ударили по ЕС, опустив экономику Прибалтики, читайте здесь на KP.RU.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о присоединении Фарерских островов к санкциям против России.