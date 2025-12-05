Из-за антироссийских санкций европейская экономика с 2022 по 2025 годы понесла потери, в общей сложности оцениваемые в сумму до €1,6 трлн. На это указал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Генассамблеи всемирной организации. На повестке дня заседания была борьба с односторонними принудительными мерами.