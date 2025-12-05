Паутина из проводов на фронте: Почему солдатам ВСУ теперь страшно сделать лишний шаг?

Украинский боец спецподразделения с позывным «Хищник» рассказал о главной проблеме: в пылу боя почти невозможно отличить брошенный кабель от провода мины-растяжки. Каждый такой проводник заставляет солдат двигаться с предельной осторожностью, замедляя их продвижение.
Эти помехозащищённые дроны, управляемые по кабелю, стали ответом на мощные системы радиоэлектронной борьбы. Их практически нельзя заглушить, а остановить можно лишь физически сбив в воздухе. Но даже уничтоженный дрон оставляет после себя «хвост», который становится проблемой для всех, кто находится на земле.
Украинский военный из 4-го полка «Рейнджер» подтверждает: провода видны повсюду, они запутываются в ветках и усеивают местность. Это побочный эффект технологической гонки, который теперь напрямую влияет на тактику ведения боя и выживаемость пехоты на передовой.
Оптоволоконные беспилотники используют тонкий кабель, разматывающийся с катушки во время полета. Это обеспечивает устойчивую связь, не подверженную радиоэлектронным помехам, но ограничивает радиус действия длиной кабеля и делает дрон уязвимым к физическим препятствиям. Обе стороны конфликта активно применяют подобные системы для разведки и корректировки огня.
Ранее сообщалось, что российский оптоволоконный дрон «Скворец» стал настоящим кошмаром для РЭБ ВСУ. Аппарат с 20-километровым кабелем в катушке остаётся неуязвимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы, поскольку исключает передачу радиосигнала между оператором и дроном.
