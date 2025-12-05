Паутина из проводов на фронте: Почему солдатам ВСУ теперь страшно сделать лишний шаг?

Эти помехозащищённые дроны, управляемые по кабелю, стали ответом на мощные системы радиоэлектронной борьбы. Их практически нельзя заглушить, а остановить можно лишь физически сбив в воздухе. Но даже уничтоженный дрон оставляет после себя «хвост», который становится проблемой для всех, кто находится на земле.