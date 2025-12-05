Трасс утверждает, что её отставка в 2022 году стала следствием действий «глубинного государства» и связанных с ним влиятельных групп. Кроме того, кризис на рынках якобы произошёл не по её вине, а обвинения в её адрес были попыткой защитить прежнюю систему управления.
Провальный бывший премьер-министр намерен «разоблачить людей, которые свергли» её. Трасс уверяет, что раскроет правду о том, что происходит на Западе и в Великобритании. В анонсе также прозвучал призыв поддержать «контрреволюцию».
Напомним, что Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии осенью 2022 года, но спустя всего лишь 44 дня ей указали на дверь. Уход политика был связан с постоянной критикой принятого экономического плана, из-за которого начался кризис на рынке, а фунт начал стремительно терять в стоимости. По словам главы Банка Англии, страна тогда остановилась в шаге от обвала финансового рынка из-за действий премьер-министра. При этом уход Трасс сопровождался насмешками даже из России, так как она продержалась меньше гниющего салата латук.
А ранее евродепутат Фернан Картайзер заявил, что возможное назначение Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии является крайне рискованным шагом, который может быть даже намеренной провокацией, учитывая её резкую антироссийскую позицию. Эта позиция, по его словам, отражает общее доминирование в ЕС русофобских настроений.
