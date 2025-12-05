Проигравшая салату экс-премьер Британии Трасс анонсировала запуск шоу для борьбы с глубинным государством

Напомним, что Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии осенью 2022 года, но спустя всего лишь 44 дня ей указали на дверь. Уход политика был связан с постоянной критикой принятого экономического плана, из-за которого начался кризис на рынке, а фунт начал стремительно терять в стоимости. По словам главы Банка Англии, страна тогда остановилась в шаге от обвала финансового рынка из-за действий премьер-министра. При этом уход Трасс сопровождался насмешками даже из России, так как она продержалась меньше гниющего салата латук.