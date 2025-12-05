Axios: Трамп хочет до Рождества объявить о начале второго этапа плана по Газе

По сведениям Axios, «Совет мира» будет включать «около десятка лидеров западных и арабских государств». Ему будет подчиняться исполнительный комитет, в который войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, а также ряд других лиц. Как уточняется в публикации, «под руководством комитета будет работать палестинское правительство, включающее технократов». В его составе будут «12−15 палестинцев, которые обладают опытом работы в сфере управления и бизнеса и не имеют связей с ХАМАС, ФАТХ или другими палестинскими партиями или фракциями». По словам источников, США сейчас «на заключительном этапе» в процессе согласования с Израилем, Палестинской национальной администрацией (ПНА) и странами региона вопросов, касающихся формирования этого правительства.