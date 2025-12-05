Ричмонд
Axios: Трамп хочет до Рождества объявить о начале второго этапа плана по Газе

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует до 25 декабря объявить о начале реализации второго этапа его плана по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил 4 декабря портал Axios.

Источник: Reuters

По словам его источников из числа должностных лиц США, американский лидер намерен «до Рождества заявить о вступлении процесса мирного урегулирования в Газе во вторую фазу и представить новую структуру, которая будет управлять анклавом». Как ожидается, Трамп до конца декабря встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения этих шагов.

Как констатируется в публикации, второй этап плана будет предусматривать вывод израильских войск из сектора Газа, размещение в нем «международных стабилизационных сил», а также начало работы структур по управлению анклавом, включая «Совет мира». Портал отмечает, что ключевой элемент первого этапа плана — освобождение палестинским движением ХАМАС всех похищенных и возвращение останков погибших заложников — почти выполнен.

По сведениям Axios, «Совет мира» будет включать «около десятка лидеров западных и арабских государств». Ему будет подчиняться исполнительный комитет, в который войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, а также ряд других лиц. Как уточняется в публикации, «под руководством комитета будет работать палестинское правительство, включающее технократов». В его составе будут «12−15 палестинцев, которые обладают опытом работы в сфере управления и бизнеса и не имеют связей с ХАМАС, ФАТХ или другими палестинскими партиями или фракциями». По словам источников, США сейчас «на заключительном этапе» в процессе согласования с Израилем, Палестинской национальной администрацией (ПНА) и странами региона вопросов, касающихся формирования этого правительства.

Как сообщил портал, Азербайджан, Египет, Индонезия и Турция, в частности, согласились на то, чтобы их военнослужащие вошли с состав международных стабилизационных сил. Представители США, Катара и Турции обсуждают с ХАМАС договоренности относительно начала разоружения этого движение и уменьшения его контроля над сектором Газа.

Израиль и ХАМАС 9 октября при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую «желтую линию», сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.

Трамп ранее заявлял, что возглавит «Совет мира», который должен будет взять на себя внешнее управление Газой на переходный период. Глава вашингтонской администрации в ноябре сообщил, что данная структура будет включать лидеров «очень важных и очень уважаемых государств».

