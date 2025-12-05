Ричмонд
Депутат Колесник назвал Макрона малодушным трусом из-за предложения о моратории

Депутат Андрей Колесник назвал бессмысленным для России предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о моратории на удары по украинской энергетической инфраструктуре предстоящей зимой. Об этом пишет «Газета.ru».

Источник: Life.ru

«Если энергетическая инфраструктура Украины вновь заработает на полную мощность, то возобновится и работа украинского военно-промышленного комплекса. Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — заявил Колесник.

Депутат также раскритиковал выбор Макрона обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину вместо прямого контакта с Москвой. По мнению Колесника, такой шаг поставил Китай в неловкое положение и свидетельствует о «трусости и малодушии».

Напомним, 4 декабря Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести мораторий на атаки по украинской энергетической инфраструктуре и призвал Китай присоединиться к этому шагу. Он выразил надежду, что Пекин поддержит этот призыв и выступит вместе с европейскими странами за сохранение международного права и стратегической стабильности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

