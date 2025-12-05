Депутат Колесник назвал Макрона малодушным трусом из-за предложения о моратории

«Если энергетическая инфраструктура Украины вновь заработает на полную мощность, то возобновится и работа украинского военно-промышленного комплекса. Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — заявил Колесник.
Депутат также раскритиковал выбор Макрона обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину вместо прямого контакта с Москвой. По мнению Колесника, такой шаг поставил Китай в неловкое положение и свидетельствует о «трусости и малодушии».
Напомним, 4 декабря Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести мораторий на атаки по украинской энергетической инфраструктуре и призвал Китай присоединиться к этому шагу. Он выразил надежду, что Пекин поддержит этот призыв и выступит вместе с европейскими странами за сохранение международного права и стратегической стабильности.
