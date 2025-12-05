Депутат Колесник назвал Макрона малодушным трусом из-за предложения о моратории

Напомним, 4 декабря Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести мораторий на атаки по украинской энергетической инфраструктуре и призвал Китай присоединиться к этому шагу. Он выразил надежду, что Пекин поддержит этот призыв и выступит вместе с европейскими странами за сохранение международного права и стратегической стабильности.