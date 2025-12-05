Ричмонд
В Киеве прозвучала серия громких взрывов, работает воздушная тревога

В Киеве вновь прозвучали взрывы. Очевидцы сообщают о серии громких хлопков в Киеве.

Источник: Life.ru

«В Киеве слышны звуки взрывов», — передаёт телеканал «Общественное».

Одновременно с этим, как отображают онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, по всему городу был объявлен сигнал воздушной тревоги, призывающий жителей спуститься в укрытия.

Как ранее неоднократно заявляли в Минобороны России, удары по объектам на территории Украины являются ответными мерами. Они представляют собой реакцию на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре. Целями ответных ударов называются места дислокации живой силы и техники, узлы связи, а также объекты энергетики и оборонно-промышленного комплекса, используемые для военных нужд.

Ранее сообщалось, что в Чугуевском районе Харьковской области Украины зафиксирован седьмой взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

