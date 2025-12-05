VRT: парламент Бельгии встретил овацией отказ премьера отдать активы РФ ЕК

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил в парламенте с заявлением, которое депутаты встретили аплодисментами. Он подтвердил, что страна не сможет выполнить требование Еврокомиссии о передаче под её контроль замороженных российских активов, подчеркнув, что Брюссель не должен ожидать от Бельгии действий, выходящих за рамки возможного.
Глава правительства напомнил, что Бельгия остаётся надёжным партнёром ЕС и готова продолжать поддержку Украины. При этом он заявил, что его позиция никак не связана с интересами России и он намерен добиваться того, чтобы замороженные средства не были возвращены их владельцу.
Однако Де Вевер указал, что план Еврокомиссии по применению схемы «репарационного кредита» требует от Бельгии того, что она не в состоянии выполнить без дополнительных условий.
Премьер также отметил, что согласие Брюсселя возможно только при наличии юридических гарантий со стороны всех стран ЕС, которые позволят распределить финансовые риски. Он добавил, что экспроприация российских суверенных активов должна осуществляться единообразно по всему союзу, а не только на территории Бельгии.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что он серьёзно относится к опасениям бельгийского премьер-министра, касающимся замороженных активов Российской Федерации.