VRT: Парламент Бельгии встретил овацией отказ премьера отдать активы России ЕК

Премьер-министр заявил, что бельгийцы «являются лояльными европейцами и полностью готовы поддерживать Украину». При этом добавил, что не действует в интересах России и сделает всё возможное, чтобы активы не были разблокированы и не вернулись в Москву. Де Вевер также отметил, что для одобрения плана Еврокомиссии Бельгией необходимо получить юридические гарантии от всех стран ЕС о разделении финансовых рисков. Кроме того, он настаивает на экспроприации российских активов и в других странах Евросоюза на тех же условиях.
Вечером 5 декабря в Брюсселе запланирована встреча Де Вевера с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они попытаются убедить бельгийского лидера смягчить позицию по вопросу экспроприации российских активов. Основное обсуждение ожидается на саммите ЕС 18−19 декабря. В Европе заблокировано около 210 млрд евро российских активов, большая часть из которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Ранее сообщалось о юридических сложностях, связанных с планом ЕС выделить кредит Украине за счёт замороженных российских активов. Согласно информации, высокопоставленный европейский чиновник заявил, что такой план «будет оспариваться, конечно же. Никто не питает никаких иллюзий. Оно будет безусловно оспариваться в суде». Отмечалось отсутствие единого мнения среди юристов ЕС о законности данной инициативы, а также связанные с ней финансовые и юридические риски.
