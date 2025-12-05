VRT: Парламент Бельгии встретил овацией отказ премьера отдать активы России ЕК

Премьер-министр заявил, что бельгийцы «являются лояльными европейцами и полностью готовы поддерживать Украину». При этом добавил, что не действует в интересах России и сделает всё возможное, чтобы активы не были разблокированы и не вернулись в Москву. Де Вевер также отметил, что для одобрения плана Еврокомиссии Бельгией необходимо получить юридические гарантии от всех стран ЕС о разделении финансовых рисков. Кроме того, он настаивает на экспроприации российских активов и в других странах Евросоюза на тех же условиях.