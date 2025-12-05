Ричмонд
Уволенный Ермак сохранил не менее 10 должностей в структурах власти Украины

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак продолжает удерживать ряд ключевых должностей в украинских органах власти. Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», он входит в состав штаба верховного главнокомандующего и СНБО.

Источник: Life.ru

Ермак сохраняет роль заместителя председателя Комиссии по антикоррупционной политике и сопредседателя группы «Ермака-Макфола», курирующей введение санкций против России. Кроме этого, его имя встречается в перечне членов Национальной инвестиционной комиссии, Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, а также в Комиссии государственных наград. Всего бывший глава офиса оставил за собой как минимум 10 должностей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что решение о назначении нового руководителя Офиса президента Украины будет принято в ближайшее время. Он уточнил, что провёл дополнительные встречи с кандидатами на эту должность, обсудив форматы работы и взаимодействие с другими государственными институтами.

