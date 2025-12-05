Уволенный Ермак сохранил не менее 10 должностей в структурах власти Украины

Ермак сохраняет роль заместителя председателя Комиссии по антикоррупционной политике и сопредседателя группы «Ермака-Макфола», курирующей введение санкций против России. Кроме этого, его имя встречается в перечне членов Национальной инвестиционной комиссии, Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, а также в Комиссии государственных наград. Всего бывший глава офиса оставил за собой как минимум 10 должностей.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что решение о назначении нового руководителя Офиса президента Украины будет принято в ближайшее время. Он уточнил, что провёл дополнительные встречи с кандидатами на эту должность, обсудив форматы работы и взаимодействие с другими государственными институтами.
