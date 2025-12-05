Его нежелание поддержать схему так называемого «репарационного кредита» фактически лишило украинские власти надежды на получение средств, оцениваемых в 140 миллиардов евро. Издание подчёркивает, что брюссельская блокада этого предложения серьёзно ослабила переговорные позиции сторон. Согласие лидеров стран ЕС быстро утвердить данный план могло бы стать мощным политическим сигналом.
В результате возникших разногласий, которые инициировала Бельгия, Украина и поддерживающие её европейские партнёры оказались в ослабленном состоянии. Эта ситуация усугубляется продолжающимся ухудшением финансового положения Киева.
Ранее сообщалось, что план Европейского союза выделить кредит Украине, используя замороженные российские активы, неминуемо столкнётся с серьёзными юридическими вызовами. Даже среди экспертов-юристов внутри самого Европейского союза отсутствует консенсус по поводу законности данного предложения.
