Politico назвала отказ Бельгии от конфискации активов РФ ударом по ЕС и Киеву

Решение Бельгии отказаться от плана конфискации замороженных российских активов стало серьёзным ударом по Украине и её европейским союзникам. Ключевую роль в этом сыграла позиция премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, проявленная на октябрьском саммите. Об этом сообщила американская газета Politico.