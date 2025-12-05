Ричмонд
Politico назвала отказ Бельгии от конфискации активов РФ ударом по ЕС и Киеву

Решение Бельгии отказаться от плана конфискации замороженных российских активов стало серьёзным ударом по Украине и её европейским союзникам. Ключевую роль в этом сыграла позиция премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, проявленная на октябрьском саммите. Об этом сообщила американская газета Politico.

Источник: Life.ru

Его нежелание поддержать схему так называемого «репарационного кредита» фактически лишило украинские власти надежды на получение средств, оцениваемых в 140 миллиардов евро. Издание подчёркивает, что брюссельская блокада этого предложения серьёзно ослабила переговорные позиции сторон. Согласие лидеров стран ЕС быстро утвердить данный план могло бы стать мощным политическим сигналом.

В результате возникших разногласий, которые инициировала Бельгия, Украина и поддерживающие её европейские партнёры оказались в ослабленном состоянии. Эта ситуация усугубляется продолжающимся ухудшением финансового положения Киева.

Ранее сообщалось, что план Европейского союза выделить кредит Украине, используя замороженные российские активы, неминуемо столкнётся с серьёзными юридическими вызовами. Даже среди экспертов-юристов внутри самого Европейского союза отсутствует консенсус по поводу законности данного предложения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.