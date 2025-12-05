Европа должна предложить собственный план украинского урегулирования. Это станет одним из факторов достижения значимой роли Евросоюза в геополитических событиях. Такое мнение высказал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Еврочиновник заявил, что ЕС должен «иметь собственные планы о том, как можно достичь мира на Украине, и обсуждать их с трансатлантическими партнерами».
Напомним, США с самого начала не привлекали европейских представителей к формированию условий мирного плана по Украине и не приглашали их участвовать в переговорах. Аналитики считают, что Вашингтон не считает Европу значимым участником этого процесса.
Тем временем резидент России Владимир Путин заявил, что Брюссель сам отказался от контактов по Украине. Европейские политики добровольно оборвали диалог с Россией, а теперь жалуются, будто бы их мнение не учитывается, подчеркнул российский лидер.
