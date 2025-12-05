Вэнс спрогнозировал «хорошие новости» относительно украинского урегулирования

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 3 декабря прилетел в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу об урегулировании конфликта на Украине. Это был шестой по счету визит спецпосланника американского президента в Россию за год.