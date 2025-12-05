Ричмонд
Вэнс спрогнозировал «хорошие новости» относительно украинского урегулирования

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно скорого прогресса в разрешении украинского конфликта, прогнозируя положительные сдвиги в ближайшие недели. Об этом он 4 декабря заявил в интервью телеканалу NBC News.

Источник: Reuters

«Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель касательно этого вопроса появятся хорошие новости», — сказал он.

Вэнс также добавил, что был достигнут огромный прогресс касательно переговоров, однако до полного завершения еще далеко.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 3 декабря прилетел в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу об урегулировании конфликта на Украине. Это был шестой по счету визит спецпосланника американского президента в Россию за год.

Встреча Уиткоффа и президента РФ завершилась 3 декабря. Переговоры продлились около пяти часов. На брифинге помощник президента Юрий Ушаков заявил, что в ходе переговоров стороны обсудили территориальный вопрос. Он отметил, что встреча была конструктивной и полезной, однако детали переговоров российская и американская стороны договорились сохранить в тайне.

