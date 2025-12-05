Ричмонд
Парламент Бельгии поддержал решение по активам России

В Бельгии парламентарии встретили овацией речь премьера Барта Де Вевера, в которой он в очередной раз подтвердил отказ передать замороженные активы России под контроль Еврокомиссии (ЕК).

Источник: AP 2024

По словам Де Вевера, бельгийцы остаются приверженными европейским ценностям и полностью готовы поддерживать Украину. Он подчеркнул, что не действует в интересах России и намерен сделать все возможное, чтобы не допустить размораживания активов и их возврата Москве.

Премьер также указал, что для утверждения плана Еврокомиссии всем государствам ЕС необходимо предоставить юридические гарантии, позволяющие разделить потенциальные финансовые риски, которые могут возникнуть для Бельгии. В своей речи Де Вевсер призвал к экспроприации российских активов на условиях, аналогичных тем, что применяются в Брюсселе.

До этого газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из стран ЕС писала, что в Европе многие, а не только Бельгия, опасаются выдачи Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

По словам источника, даже союзники главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен заявили, что та испытывает пределы возможностей ЕС. Критики этой идеи считают, что она нарушает законы блока.

В конце ноября де Вевер направил письмо Урсуле фон дер Ляйен, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. Он считает, что конфискация замороженных российских активов грозит разрушить потенциальное соглашение для урегулирования конфликта.

