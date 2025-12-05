Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США в четверг уничтожили перевозившее наркотики судно в международных водах Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

Источник: AP 2024

«Разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики и шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана. На борту находились четыре наркотеррориста, они были убиты», — говорится в сообщении командования в X.

Президент США Дональд Трамп 3 декабря заявил, что Вашингтон в скором времени начнет наносить удары по наземным целям в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. США бездоказательно обвиняют Венесуэлу в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих.

С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше