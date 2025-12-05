Ричмонд
Индийская журналистка назвала Путина одним из самых неотразимых и загадочных лидеров

Президент России Владимир Путин является одним из самых неотразимых и загадочных лидеров мира. Об этом заявила журналистка индийского телеканала Aaj Tak Анджане Ом Кашьяп, которая взяла интервью у главы РФ.

Источник: Life.ru

«Более 100 минут интервью и 30 минут неформального общения с президентом России Владимиром Путиным — это отличное представление об образе мыслей одного из самых неотразимых и загадочных лидеров мира», — написала журналистка на своей странице в соцсети X.

Напомним, ранее Путин в Кремле дал интервью индийским телеканалам India Today и Aaj Tak. В ходе беседы глава государства заявил, что восстановление СССР бессмысленно, а первой столицей Руси был Новгород. Он подчеркнул, что Россия не аннексировала Крым, но оказала помощь, и выразил желание завершить конфликт, инициированный Западом через Украину. Президент также отметил, что США закупают у России ядерное топливо, но пытаются запретить Индии покупать российскую нефть.

