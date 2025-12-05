Британия может передать Украине активы России на миллиарды долларов

По ее словам, для продолжения боевых действий и сохранения работы государства Киеву потребуется €135 млрд до конца 2027 года. В связи с этим ЕК предложила альтернативу экспроприации активов РФ — выдачу кредита в размере €90 млрд, который должен покрыть две трети потребностей Украины.