Трамп считает, что ему удастся урегулировать конфликт на Украине

«Мы устанавливаем мир повсюду. Мы прекращаем войны в таких масштабах, каких никто никогда ранее не видел. Уже восемь. И мы добиваемся этого в отношении ещё одной — между Россией и Украиной, если это возможно. И я думаю, что в итоге мы это сделаем. Нам нужно это прекратить», — сказал глава Белого дома перед зажжением огней на рождественской ели в Вашингтоне.