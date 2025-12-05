Трамп считает, что ему удастся урегулировать конфликт на Украине

«Мы устанавливаем мир повсюду. Мы прекращаем войны в таких масштабах, каких никто никогда ранее не видел. Уже восемь. И мы добиваемся этого в отношении ещё одной — между Россией и Украиной, если это возможно. И я думаю, что в итоге мы это сделаем. Нам нужно это прекратить», — сказал глава Белого дома перед зажжением огней на рождественской ели в Вашингтоне.
Активная работа ведётся за закрытыми дверями. Уже прошли консультации США с Украиной в Женеве, а 3 декабря в Москве состоялась важная встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, дискуссия была конструктивной: стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, включая сложный территориальный вопрос.
Переговоры продолжаются в высоком темпе. Уже 4 декабря (по американскому времени) секретарь СНБО Украины Рустем Умеров должен встретиться с Уиткоффом в Майами. Ранее предложенный Вашингтоном план из 28 пунктов вызвал критику Киева и европейских союзников, но, по словам Трампа, документ уже доработан с учетом позиций обеих сторон.
Ранее Путин сообщил о предложении США разделить 28 пунктов мирного плана «на 4 пакета». Президент России отметил, что суть предложений сохраняется неизменной, а изменение формата разделения пунктов не влияет на общий смысл и цель дорожной карты. Глава государства также выразил готовность к конструктивным переговорам и проведению дополнительного анализа этих предложений.
