Журналистка Кашьяп назвала Путина одним из самых ярких лидеров мира

Журналистка отметила, что беседа дала ей возможность глубже понять стиль мышления президента РФ.

Источник: Аргументы и факты

Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп, получившая эксклюзивное интервью с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, отметила, что считает российского лидера одной из самых ярких и сложных фигур на мировой политической арене. В своём комментарии она подчеркнула, что беседа дала ей возможность глубже понять его подход и стиль мышления.

Интервью было записано для телеканалов Aaj Tak и India Today накануне государственного визита российского президента в Индию. После официальной части Путин продолжил общение с индийской делегацией, куда входили телеведущие Гита Мохан и Анджана Ом Кашьяп, а также руководство медиахолдинга India Today Group.

По словам журналистки, глава государства ещё около тридцати минут отвечал на дополнительные вопросы в неформальной обстановке. Она также опубликовала несколько эксклюзивных кадров, ранее не появлявшихся в публичном доступе, сделанных после завершения интервью.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал пост на русском языке о визите Владимира Путина в Нью-Дели, в котором назвал президента РФ своим другом.

