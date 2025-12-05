The Times: Великобритания готова передать Киеву активы РФ на $10,6 млрд

Великобритания готова передать Украине 8 млрд фунтов ($10,6 млрд) замороженных российских активов, что составляет более двух третей потребностей страны на ближайшие два года. Деньги могут пойти как на военные нужды, так и на восстановление после возможного мирного соглашения. Об этом сообщает газета The Times.