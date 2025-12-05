The Times: Великобритания готова передать Киеву активы РФ на $10,6 млрд

Британия обсуждает этот шаг с ЕС и Канадой в рамках международной инициативы, которая может разблокировать до 100 млрд фунтов российских средств для Украины. Конкретный механизм передачи британской доли ещё не согласован. Так как Бельгия всё ещё противится.
Кроме того, министр иностранных дел Иветт Купер подчеркнула важность скоординированных действий Великобритании с Францией, Германией и Европейской комиссией, чтобы «усадить Россию за стол переговоров».
«Они не могут просто сидеть сложа руки и думать, что смогут каким-то образом доминировать в экономическом плане в этом процессе, потому что будут сделаны существенные инвестиции для поддержки Украины и привлечения России к переговорам», — заявила Купер.
Прибыль от замороженных активов уже используется для поддержки Киева. Сейчас план предусматривает выдачу «денежных остатков» в виде репарационного займа на 2026−2027 годы. В противном случае британским и европейским налогоплательщикам придётся покрывать дефицит бюджета Украины в €137 млрд на фоне роста расходов и дефицитов в Европе.
Ранее американская газета назвала решение Бельгии отказаться от плана конфискации замороженных российских активов стало серьёзным ударом по Украине и её европейским союзникам. Ключевую роль в этом сыграла позиция премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, проявленная на октябрьском саммите. Его нежелание поддержать схему так называемого «репарационного кредита» фактически лишило украинские власти надежды на получение средств, оцениваемых в 140 миллиардов евро.
