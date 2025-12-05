WSJ: Европа считает, что Киев не должен идти на сделку с РФ без гарантий США

По их сведениям, этот вопрос обсуждался 1 декабря в ходе телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дел Ляйен. Они настаивали на том, что Вашингтону должна быть отведена главная роль в области гарантий безопасности для Украины. По их мнению, следует добиться от США четкого разъяснения своей позиции по этому вопросу, «прежде чем соглашаться на требования России».