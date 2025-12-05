Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дискредитировал себя, проводя политику саботажа украинского урегулирования. Такое мнение выказал спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Дмитриев жёстко выказался по поводу публикации в издании Der Spiegel, в которой утверждалось, что Мерц призывал Владимира Зеленского проявлять «крайнюю осторожность» с представителями США, участвующими в переговорах по достижению мира.
«Дорогой Мерц, ты даже не в игре. Ты себя дискредитировал разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью», — написал Дмитриев в социальной сети Х.
Напомним, что издание Spiegel информировало, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с Зеленским и другими европейским политиками. В этом разговоре Мерц и Макрон предупредили, что США могут предать Украину и Европу.
Тем временем еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна предложить собственный план украинского урегулирования. Это станет одним из факторов достижения значимой роли Евросоюза в геополитических событиях.