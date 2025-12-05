Дмитриев жёстко ответил Мерцу на слова о двойной игре США: глупость и саботаж

Напомним, что издание Spiegel информировало, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с Зеленским и другими европейским политиками. В этом разговоре Мерц и Макрон предупредили, что США могут предать Украину и Европу.