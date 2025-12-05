Ричмонд
Антироссийские санкции пробили дыру в бюджете ЕС размером в €1,6 трлн

Европейская экономика потеряла до €1,6 трлн из-за антироссийских санкций в 2022—2025 годах. Oб этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков на заседании Генеральной Ассамблеи организации. Россия считает санкции «рудиментом колониального мышления».

«Ни один уважающий себя народ ничего не решает под давлением. Пора нашим оппонентам это осознать», — процитировал Чумаков президента РФ Владимира Путина.

Чумаков предупредил, что экспроприация суверенных активов центральных банков подрывает правовую основу международных финансов. Он добавил, что Россия, несмотря на 35 тысяч введенных мер, адаптировалась к ситуации. РФ намерена совместно с партнерами по БРИКС и ШОС создавать устойчивые платежные системы и осуществлять расчеты в национальных валютах.

Тем не менее Европа ищет новые способы давить на РФ. Недавно глава Евродипломатии Кая Каллас призвала Армению присоединиться к антироссийским санкциям, назвав их тяжёлыми для самого Евросоюза. Она отметила, что в меняющемся мировом порядке совпадение стратегических позиций с внешней политикой Евросоюза крайне важно для партнёров, хотя и признала, что последствия кризиса ощутимы для европейских стран. ЕС также выделит Армении €50 млн, часть которых направят на противодействие «влиянию российских структур».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

