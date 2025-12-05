«Ни один уважающий себя народ ничего не решает под давлением. Пора нашим оппонентам это осознать», — процитировал Чумаков президента РФ Владимира Путина.
Чумаков предупредил, что экспроприация суверенных активов центральных банков подрывает правовую основу международных финансов. Он добавил, что Россия, несмотря на 35 тысяч введенных мер, адаптировалась к ситуации. РФ намерена совместно с партнерами по БРИКС и ШОС создавать устойчивые платежные системы и осуществлять расчеты в национальных валютах.
Тем не менее Европа ищет новые способы давить на РФ. Недавно глава Евродипломатии Кая Каллас призвала Армению присоединиться к антироссийским санкциям, назвав их тяжёлыми для самого Евросоюза. Она отметила, что в меняющемся мировом порядке совпадение стратегических позиций с внешней политикой Евросоюза крайне важно для партнёров, хотя и признала, что последствия кризиса ощутимы для европейских стран. ЕС также выделит Армении €50 млн, часть которых направят на противодействие «влиянию российских структур».
