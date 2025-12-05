Southcom: США уничтожили судно с «наркотеррористами» в Тихом океане

Момент с уничтожением судна террористов. Видео © X / U.S. Southern Command.
«По указанию министра войны Пита Хегсета объединённая оперативная группа “Южное копьё” нанесла смертельный удар по судну в международных водах, управляемому организацией, признанной террористической. Разведка подтвердила, что судно перевозило незаконные наркотики и следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана», — говорится в заявлении.
А ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что любая атака США на наземные цели в Колумбии будет расцениваться как объявление войны. Лидер страны пригласил Трампа посетить Колумбию и вместе уничтожать нарколаборатории. По словам президента, Колумбия делает всё возможное для борьбы с наркотрафиком.
