Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Southcom: США уничтожили судно с «наркотеррористами» в Тихом океане

Американские военные в международных водах Тихого океана уничтожили судно, перевозившее наркотики. Об этом сообщило Южное командование в соцсети X. В результате операции ликвидировано четыре «наркотеррориста».

Источник: Life.ru

Момент с уничтожением судна террористов. Видео © X / U.S. Southern Command.

«По указанию министра войны Пита Хегсета объединённая оперативная группа “Южное копьё” нанесла смертельный удар по судну в международных водах, управляемому организацией, признанной террористической. Разведка подтвердила, что судно перевозило незаконные наркотики и следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана», — говорится в заявлении.

А ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что любая атака США на наземные цели в Колумбии будет расцениваться как объявление войны. Лидер страны пригласил Трампа посетить Колумбию и вместе уничтожать нарколаборатории. По словам президента, Колумбия делает всё возможное для борьбы с наркотрафиком.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.