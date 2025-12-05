Haaretz: более 20 тысяч украинских беженцев под угрозой депортации из Израиля

Израиль в ближайшее время может лишить временного статуса более 20 тыс. беженцев, находящихся в стране с начала боевых действий на Украине в 2022 году. Срок действия групповой защиты истекает в конце месяца, однако решение о ее продлении правительство пока не приняло. Временный защищенный статус позволял украинцам легально проживать и работать в Израиле. Теперь же появляется риск депортации, если в ближайшее время наступит перемирие на Украине.