Трампу вручат «Премию мира», но не ту, о которой он мечтает

На жеребьёвке чемпионата мира 2026 года в Вашингтоне Дональд Трамп поднимется на сцену и получит Премию мира ФИФА. Об этом сообщило издание Politico, отметив, что президент США также выступит с речью.

Двухчасовая программа стартует с выступления Андреа Бочелли, которого организаторы объявили открывающим артистом мероприятия. После этого президент ФИФА Джанни Инфантино выйдет на сцену и представит Трампа как лауреата Премии мира. Трамп примет награду и обратится к присутствующим кратким выступлением.

Далее состоится официальная жеребьёвка. В ходе неё распределят 48 сборных по 12 группам, каждая из которых будет включать четыре команды. Финальным элементом шоу станет номер Village People с композицией YMCA, которую Трамп регулярно использует на своих митингах. Этот трек давно стал символом его публичных кампаний, а характерные движения руками после выборов 2024 года начали повторять спортсмены в США и Европе. Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике. Матчи запланированы с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Трамп на встрече со сторонниками рассказал о своих ожиданиях от международных премий. Он утверждал, что внёс значительный вклад в урегулирование мировых конфликтов и неоднократно упоминал завершённые им кризисы. Политик подчёркивал, что не стремится к избыточному признанию, но считает свой вклад существенным. Он также говорил, что даже успешное решение ситуации на Украине не гарантирует ему получения престижной награды.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

