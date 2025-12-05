Трампу вручат «Премию мира», но не ту, о которой он мечтает

Далее состоится официальная жеребьёвка. В ходе неё распределят 48 сборных по 12 группам, каждая из которых будет включать четыре команды. Финальным элементом шоу станет номер Village People с композицией YMCA, которую Трамп регулярно использует на своих митингах. Этот трек давно стал символом его публичных кампаний, а характерные движения руками после выборов 2024 года начали повторять спортсмены в США и Европе. Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике. Матчи запланированы с 11 июня по 19 июля 2026 года.