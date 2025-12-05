«Трусость и малодушие»: в Госдуме прокомментировали просьбу Макрона Си Цзиньпину

«Попросив Си Цзиньпина посодействовать в этом вопросе, он [Макрон] поставил наших китайских партнеров в неудобное положение. Макрон мог бы спокойно обратиться с таким предложением напрямую к Москве, но не сделал этого, что говорит о его трусости и малодушии», — заявил Колесник. Его слова приводит «Газета.ru».