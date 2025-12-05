Ричмонд
«Трусость и малодушие»: в Госдуме прокомментировали просьбу Макрона Си Цзиньпину

Макрон своим предложением поставил Китай в неудобное положение, заявил Колесник.

Президент Франции Эммануэль Макрон проявил «трусость» и «малодушие», обратившись к председателю КНР Си Цзиньпину по поводу моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины этой зимой. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Попросив Си Цзиньпина посодействовать в этом вопросе, он [Макрон] поставил наших китайских партнеров в неудобное положение. Макрон мог бы спокойно обратиться с таким предложением напрямую к Москве, но не сделал этого, что говорит о его трусости и малодушии», — заявил Колесник. Его слова приводит «Газета.ru».

Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести на зиму мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины и выразил надежду, что Китай сможет содействовать этому и объединить усилия с Европой. Инициатива могла быть связана с дефицитом газа на Украине и решениями местных властей отложить начало отопительного сезона и сократить потребление топлива.

