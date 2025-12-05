Ричмонд
Хэштег PutinInIndia занял первое место топа популярных тегов в Индии

Поездка президента России Владимира Путина в Индию вызвала активный интерес в социальных сетях. В первый день его официального визита хэштег #PutinInIndia (#ПутинВИндии) занял первую позицию в списке самых обсуждаемых тем в индийском сегменте платформы X.

Источник: Life.ru

Согласно данным раздела «Популярно», этот тег стал лидером национального рейтинга трендов в ночь на пятницу. К текущему моменту пользователи опубликовали уже более 38 тысяч сообщений и постов с использованием данного хэштега.

Накануне визита глава РФ дал эксклюзивное интервью индийским СМИ, что также подогрело интерес публики.

Напомним, Путин прибыл в Индию накануне вечером. В аэропорту его встречал премьер-министр страны Нарендра Моди. В Кремле назвали неожиданностью решение индийского политика встретить российского коллегу у трапа. Путин и Моди тепло обнялись, после чего сели в один автомобиль и отправились на неформальную встречу в Нью-Дели. Сегодня программа визита продолжится официальными мероприятиями.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

