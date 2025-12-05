В Раде заявили о худшем времени для Украины за время СВО

Украина сейчас столкнулась с наиболее сложным этапом с 2022 года. Об этом заявил член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. По его словам, ситуация в стране по некоторым параметрам выглядит даже хуже, чем в начале конфликта. Причиной тому — снижение уровня мобилизации и единства в обществе, а также изменение позиции западных партнёров.