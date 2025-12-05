Парламентарий подчеркнул, что в отношении союзников Киева наблюдается «абсолютно другая история». Он добавил, что надежды на укрепление единства и увеличение помощи не оправдались.
«В феврале-марте 2022 года мы были, и справедливо, недовольны уровнем решительности, масштабности, системности действий наших партнёров, но была надежда на то, что ситуация будет улучшаться, единство будет крепче, помощи будет больше, и была определённая прогнозируемость действий наших партнёров, в первую очередь, Соединённых Штатов. Сейчас с точностью до наоборот», — сказал депутат.
Сейчас, по его словам, всё наоборот — Украину ждёт ухудшение ситуации и ничего более.
Партнёры Украины и правда начали менять свой подход к конфликту. К примеру, в Италии больше не рассматривают расширение военной помощи как неизменную линию, несмотря на официальные заявления о продолжении поддержки Киева. Причиной стали финансовые ограничения и разногласия в коалиции. Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Украине вскоре не понадобится дополнительное оружие.
