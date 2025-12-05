Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде заявили о худшем времени для Украины за время СВО

Украина сейчас столкнулась с наиболее сложным этапом с 2022 года. Об этом заявил член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. По его словам, ситуация в стране по некоторым параметрам выглядит даже хуже, чем в начале конфликта. Причиной тому — снижение уровня мобилизации и единства в обществе, а также изменение позиции западных партнёров.

Парламентарий подчеркнул, что в отношении союзников Киева наблюдается «абсолютно другая история». Он добавил, что надежды на укрепление единства и увеличение помощи не оправдались.

«В феврале-марте 2022 года мы были, и справедливо, недовольны уровнем решительности, масштабности, системности действий наших партнёров, но была надежда на то, что ситуация будет улучшаться, единство будет крепче, помощи будет больше, и была определённая прогнозируемость действий наших партнёров, в первую очередь, Соединённых Штатов. Сейчас с точностью до наоборот», — сказал депутат.

Сейчас, по его словам, всё наоборот — Украину ждёт ухудшение ситуации и ничего более.

Партнёры Украины и правда начали менять свой подход к конфликту. К примеру, в Италии больше не рассматривают расширение военной помощи как неизменную линию, несмотря на официальные заявления о продолжении поддержки Киева. Причиной стали финансовые ограничения и разногласия в коалиции. Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Украине вскоре не понадобится дополнительное оружие.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.