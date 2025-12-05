Ричмонд
Трамп помирил ещё две страны

Власти Демократической Республикой Конго и Руандой заключили в США договор, направленный на прекращение многолетнего конфликта. «Вашингтонские соглашения» подписали президенты Феликс Чисекеди и Поль Кагаме, при этом посредническую роль исполнил президент США Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Мы завершаем войну, которая продолжается уже несколько десятилетий. Они потратили много времени на то, чтобы убивать друг друга, а теперь они будут много времени проводить в объятиях друг друга, держась за руки, и пользоваться экономическими преимуществами Соединённых Штатов Америки, как и любая другая страна», — заявил Трамп.

Документ получил официальное название «Вашингтонские соглашения о мире и процветании между президентами ДРК и Руанды» и уточняет ранее достигнутые в этом году договорённости. Трамп отметил, что соглашение открывает возможности для экономического сотрудничества и доступа американских компаний к редкоземельным ресурсам.

Эксперты предупреждают, что достигнутые договорённости не гарантируют немедленного прекращения конфликтных действий, но могут создать условия для постепенной стабилизации двусторонних отношений.

Конфликт между Демократической Республикой Конго (ДРК) и Руандой начался в 2022 году и привёл к разрыву двусторонних дипломатических отношений. ДРК, ООН, США и ряд западных стран обвиняют Руанду не только в поддержке повстанческого движения М23, но и в прямом участии её вооружённых сил в конфликте. В ответ Руанда и само движение М23 выдвигают контробвинения, утверждая, что ДРК сотрудничает с Демократическими силами освобождения Руанды (ДСОР) — военизированной группировкой хуту, причастной к геноциду тутси.

Ранее Госдеп присвоил Институту мира (United States Institute of Peace) имя президента Дональда Трампа. отмечается, что переименование призвано отразить роль «величайшего переговорщика в истории нашей страны». Институт мира — независимая организация, основанная Конгрессом в 1984 году для поддержки дипломатических усилий США в урегулировании конфликтов. Именно здесь были подписаны соглашения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

