Трамп помирил ещё две страны

«Мы завершаем войну, которая продолжается уже несколько десятилетий. Они потратили много времени на то, чтобы убивать друг друга, а теперь они будут много времени проводить в объятиях друг друга, держась за руки, и пользоваться экономическими преимуществами Соединённых Штатов Америки, как и любая другая страна», — заявил Трамп.