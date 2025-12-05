Ричмонд
Красноярский край будет расширять сотрудничество с Узбекистаном в различных сферах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков по приглашению первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова в Ташкенте принял участие 26-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

Источник: НИА Красноярск

В ходе визита Михаил Котюков участвовал в рабочей встрече Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главами российских регионов и представителями бизнес-сообщества. На ней стороны обсудили реализацию совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, взаимодействие в образовательной и научной сферах, развитие регионального сотрудничества.

Стоит отметить, что Узбекистан является одним из ведущих внешнеэкономических партнёров Красноярского края. Основу импорта составляют овощи, фрукты, трикотаж, а красноярский бизнес поставляет промышленную продукцию, станки, лесоматериалы, металлопродукцию и другое.

Красноярский край готов расширять сотрудничество с Узбекистаном в сферах промышленности, науки, логистики и туризма.

По итогам 26-го заседания межправительственной комиссии стороны подписали протокол и «дорожную карту» по укреплению межрегионального сотрудничества на 2025−2030 годы. Также в присутствии Дениса Мантурова и Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева был подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «Корпорация МСП» и Агентством по развитию лёгкой промышленности Узбекистана.

В рамках визита прошла пленарная сессия Российско-Узбекистанского бизнес-форума, которую посетили более 50 представителей российского предпринимательского сообщества из различных сфер — от промышленности и энергетики до логистики и цифровых технологий.

Кроме деловой программы, Михаил Котюков посетил мемориальный комплекс «Парк Победы», где состоялось возложение цветов к памятнику «Ода стойкости» в честь подвига узбекского народа в годы Второй мировой войны. Участники делегации ознакомились с экспозицией Музея Славы, посвящённой вкладу Узбекистана в победу в Великой Отечественной войне.