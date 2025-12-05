Красноярский край будет расширять сотрудничество с Узбекистаном в различных сферах

По итогам 26-го заседания межправительственной комиссии стороны подписали протокол и «дорожную карту» по укреплению межрегионального сотрудничества на 2025−2030 годы. Также в присутствии Дениса Мантурова и Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева был подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «Корпорация МСП» и Агентством по развитию лёгкой промышленности Узбекистана.