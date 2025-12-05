Сергей Степашин о блокировке WhatsApp*: «Полная блокировка не обязательна»

Бывший премьер-министр России, а ныне председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин высказал мнение о возможной блокировке мессенджера WhatsApp* в стране. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что полная блокировка платформы не является обязательной мерой. По его мнению, в случае наличия угроз, таких как экстремизм или терроризм, можно применить точечные ограничения.
«Не стоит блокировать полностью. Если есть проблемы с экстремизмом или терроризмом, можно ограничить только те функции, которые создают угрозу», — отметил Степашин, напомнив, что в Советском Союзе также использовались меры по блокировке, которые не привели к положительным результатам.
Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу WhatsApp в России. В свою очередь, в Госдуме выразили мнение, что полная блокировка мессенджера в стране неизбежна, и платформа может быть полностью отключена в ближайшие месяцы. В связи с этим эксперты предлагают пользователям подготовиться к возможной блокировке, и советуют найти достойные альтернативы.
Подобная ситуация может коснуться и Telegram, так как для этого мессенджера уже были введены ограничения на голосовые и видеозвонки. Однако окончательное решение о его отключении еще не принято Роскомнадзором.
*Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.