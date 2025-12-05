Сергей Степашин о блокировке WhatsApp*: «Полная блокировка не обязательна»

Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу WhatsApp в России. В свою очередь, в Госдуме выразили мнение, что полная блокировка мессенджера в стране неизбежна, и платформа может быть полностью отключена в ближайшие месяцы. В связи с этим эксперты предлагают пользователям подготовиться к возможной блокировке, и советуют найти достойные альтернативы.