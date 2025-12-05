Тренд Путина: эксперт объяснила смысл переговоров лидеров в автомобиле

«Это не только приватное и доверительное общение, но и демонстрация технологического суверенитета России, если мы, например, говорим о президенте Владимире Путине. А именно его называют основателем “лимузинной дипломатии”. Именно Владимиру Владимировичу приписывают привычку общаться с лидерами других стран внутри своего “Ауруса”. Стоит отметить, что это еще и демонстрация всему миру прекрасного автомобиля — роскошного отечественного “Ауруса”», — пояснила Холгова.