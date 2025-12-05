Тренд Путина: эксперт объяснила смысл переговоров лидеров в автомобиле

Президента России Владимира Путина называют основателем «лимузинной дипломатии» после переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди в автомобиле Aurus, сообщила в беседе с aif.ru президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
Напомним, прибывший в Индию российский лидер Владимир Путин рассказал местному изданию India Today о поездке в автомобиле Aurus с премьером Индии Нарендрой Моди. Общение в таком формате произошло во время участия лидеров в саммите ШОС.
Президент РФ отметил, что во время поездки обсуждались «текущие вопросы».
«Это не только приватное и доверительное общение, но и демонстрация технологического суверенитета России, если мы, например, говорим о президенте Владимире Путине. А именно его называют основателем “лимузинной дипломатии”. Именно Владимиру Владимировичу приписывают привычку общаться с лидерами других стран внутри своего “Ауруса”. Стоит отметить, что это еще и демонстрация всему миру прекрасного автомобиля — роскошного отечественного “Ауруса”», — пояснила Холгова.
Специалист добавила, что, кроме Путина, общение в таком формате иногда практикует президент США Дональд Трамп.
Ранее эксперт Фонарев отметил, что Моди сел в «Аурус» Путина из-за особых условий переговоров.