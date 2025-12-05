Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренд Путина: эксперт объяснила смысл переговоров лидеров в автомобиле

Протоколист Холгова отметила, что общение лидеров стран в автомобиле проходит в более дружеской и доверительной обстановке.

Источник: Аргументы и факты

Президента России Владимира Путина называют основателем «лимузинной дипломатии» после переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди в автомобиле Aurus, сообщила в беседе с aif.ru президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Напомним, прибывший в Индию российский лидер Владимир Путин рассказал местному изданию India Today о поездке в автомобиле Aurus с премьером Индии Нарендрой Моди. Общение в таком формате произошло во время участия лидеров в саммите ШОС.

Президент РФ отметил, что во время поездки обсуждались «текущие вопросы».

«Это не только приватное и доверительное общение, но и демонстрация технологического суверенитета России, если мы, например, говорим о президенте Владимире Путине. А именно его называют основателем “лимузинной дипломатии”. Именно Владимиру Владимировичу приписывают привычку общаться с лидерами других стран внутри своего “Ауруса”. Стоит отметить, что это еще и демонстрация всему миру прекрасного автомобиля — роскошного отечественного “Ауруса”», — пояснила Холгова.

Специалист добавила, что, кроме Путина, общение в таком формате иногда практикует президент США Дональд Трамп.

Ранее эксперт Фонарев отметил, что Моди сел в «Аурус» Путина из-за особых условий переговоров.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше