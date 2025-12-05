Лиз Трасс объявила о запуске собственного еженедельного шоу

Бывший глава британского правительства Лиз Трасс объявила о запуске собственного еженедельного проекта, в котором намерена подробно разбирать события, приведшие к её уходу с должности, а также делиться своим взглядом на ситуацию в Великобритании и западных странах.
В видеообращении она заявила, что считает себя несправедливо назначенной ответственной за кризис, возникший после её краткого пребывания в должности.
Трасс подчеркнула, что, по её мнению, столкнулась с сопротивлением со стороны политических и медийных структур, поскольку пыталась изменить курс, который, как она считает, привёл страну к нынешним проблемам. Теперь же она намерена публично обсуждать эти темы и раскрывать, кого считает причастными к своей отставке.
Согласно опубликованному ролику, новый формат под названием «Шоу Лиз Трасс» будет выходить по пятницам в 21:00 по московскому времени, начиная с 5 декабря. Однако платформа, на которой планируется размещать выпуски, пока не уточняется.
Ранее Трасс намерена запустить собственную социальную сеть, ориентированную на свободу слова и отсутствие цензуры.