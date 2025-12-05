Лиз Трасс объявила о запуске собственного еженедельного шоу

Трасс подчеркнула, что, по её мнению, столкнулась с сопротивлением со стороны политических и медийных структур, поскольку пыталась изменить курс, который, как она считает, привёл страну к нынешним проблемам. Теперь же она намерена публично обсуждать эти темы и раскрывать, кого считает причастными к своей отставке.