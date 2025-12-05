Киев хочет раскрыть детали тайных переговоров Путина и спецпосланника Трампа

Власти Украины заявили, что намерены собрать всю доступную информацию о встрече в Кремле, где российский президент общался со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом.
В телеграм-канале Владимир Зеленский подчеркнул, что задача Киева — получить полный набор данных о том, что было озвучено на российско-американских переговорах. На фоне этих заявлений, по сообщениям украинских СМИ, в руководстве страны растёт тревога из-за дипломатической активности Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу. Делегация во главе с экс-министром обороны Рустемом Умеровым вновь отправляется в США, рассчитывая запросить у Уиткоффа подробности прошедшей встречи, хотя новых консультаций не намечено.
Встреча в Кремле состоялась 2 декабря и продолжалась около пяти часов. От российской стороны участвовали спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. Делегацию США возглавлял Уиткофф, при нём присутствовал Джаред Кушнер.
По данным российской стороны, переговоры были конструктивными. Обсуждались предложения Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине и документы, переданные Москвой ранее. В Кремле подтвердили получение ещё четырёх новых материалов от американской администрации. Диалог касался возможных инициатив для достижения долгосрочного мирного соглашения.
Ушаков отметил, что компромисса пока не найдено, но работа над поиском выхода из кризиса продолжается. Киeв же, по собственным заявлениям, намерен добиваться максимальной ясности относительно содержания консультаций, опасаясь корректировки позиций США без участия Украины.
Читайте также: Стало известно, как США переработали мирный план Трампа перед переговорами с РФ.