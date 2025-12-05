Киев хочет раскрыть детали тайных переговоров Путина и спецпосланника Трампа

В телеграм-канале Владимир Зеленский подчеркнул, что задача Киева — получить полный набор данных о том, что было озвучено на российско-американских переговорах. На фоне этих заявлений, по сообщениям украинских СМИ, в руководстве страны растёт тревога из-за дипломатической активности Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу. Делегация во главе с экс-министром обороны Рустемом Умеровым вновь отправляется в США, рассчитывая запросить у Уиткоффа подробности прошедшей встречи, хотя новых консультаций не намечено.