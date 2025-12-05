Ричмонд
Раскрыто, каким принципом Путин руководствуется при принятии решений

Российский президент заявил, что на своем посту опирается на внутреннее правило — выполнять то, что считает обязательным, даже при неблагоприятных обстоятельствах.

В интервью индийскому телеканалу Владимир Путин ответил на вопрос о возможных сожалениях за годы работы. Он отметил, что пересматривать прошлые шаги бессмысленно: сделанное уже не изменить.

По его словам, главное в принятии решений — не только необходимость, но и понимание, что поступить иначе он не имеет права. Этот принцип, подчеркнул президент, определяет его действия на протяжении всего периода полномочий.

Визит Путина в Индию начался 4 декабря. Премьер-министр Нарендра Моди лично встретил российского лидера в аэропорту, после чего они отправились на неформальную встречу. В преддверии поездки Путин говорил о масштабных планах сотрудничества между Москвой и Нью-Дели — от технологий и космоса до атомной энергетики, отмечая при этом и личный характер отношений с индийским премьером.

Читайте также: Стало известно, как США переработали мирный план Трампа перед переговорами с РФ.

