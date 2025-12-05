Раскрыто, каким принципом Путин руководствуется при принятии решений

Визит Путина в Индию начался 4 декабря. Премьер-министр Нарендра Моди лично встретил российского лидера в аэропорту, после чего они отправились на неформальную встречу. В преддверии поездки Путин говорил о масштабных планах сотрудничества между Москвой и Нью-Дели — от технологий и космоса до атомной энергетики, отмечая при этом и личный характер отношений с индийским премьером.