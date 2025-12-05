Зеленский: Киев намерен получить данные о переговорах Путина и Уиткоффа

Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена получить информацию о прошедших в Москве переговорах спецпосланника президента США Трампа Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет издание «РБК-Украина».
«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало в России», — цитирует издание слова Зеленского.
Ранее сообщалось, что детали переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут преданы огласке. Почему принято такое решение, объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, переговоры Путина и Уиткоффа продлились пять с небольшим часов. Стороны обсуждали план американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Сообщалось, что в числе прочего обсуждался и территориальный вопрос. Позже Москва и Вашингтон положительно оценили итоги этой встречи.