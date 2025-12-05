Госдума оценила инициативу Макрона о моратории на удары по энергосистеме Украины

В российском парламенте назвали бессмысленным для Москвы предложение французского президента ввести мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре зимой.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил, что восстановление украинских энергомощностей неизбежно вернёт к работе местный оборонно-промышленный комплекс, что усилит обороноспособность Киева. По его словам, российским вооружённым силам такой сценарий «совершенно ни к чему».
Колесник также обратил внимание на метод, который выбрал французский лидер для озвучивания инициативы. Макрон выступил с предложением во время визита в Китай, попросив председателя КНР Си Цзиньпина передать идею Москве. Депутат считает, что таким образом французский президент поставил Пекин в неудобное положение, вместо того чтобы обратиться напрямую. В Госдуме расценили это как проявление слабости.
Инициатива Макрона предполагает временное прекращение ударов по украинской энергосистеме в зимний период. Он призвал «добиться прекращения огня минимум в форме моратория» во время переговоров в Пекине.
