Госдума оценила инициативу Макрона о моратории на удары по энергосистеме Украины

Колесник также обратил внимание на метод, который выбрал французский лидер для озвучивания инициативы. Макрон выступил с предложением во время визита в Китай, попросив председателя КНР Си Цзиньпина передать идею Москве. Депутат считает, что таким образом французский президент поставил Пекин в неудобное положение, вместо того чтобы обратиться напрямую. В Госдуме расценили это как проявление слабости.