Стало известно о планах ЦБ изменить требования к собраниям держателей облигаций

Как заявила Абашеева, на рынке облигаций успешные реструктуризации встречаются редко, и одной из главных причин является высокий требуемый процент голосов для одобрения изменений.
По мнению аналитиков, недостаточный кворум особенно характерен для небольших компаний и эмитентов с большим числом миноритарных держателей. Снижение порога облегчит процесс реструктуризации. Но при этом существуют значительные риски для розничных инвесторов: даже небольшая группа участников сможет менять условия выплат, повышая вероятность принятия решений, невыгодных для держателей облигаций.
Ранее замминистра финансов Иван Чебесков охарактеризовал ситуацию на российском фондовом рынке как сжатую пружину, готовую в любой момент выстрелить вверх. По словам Чебескова, на протяжении пяти последних лет рынок существенно изменился, а его нынешнюю динамику в значительной степени определяют факторы геополитики и макроэкономики. Он утверждает, что Минфин в настоящий момент рассчитывает на возникновение определённых катализаторов, способных обеспечить устойчивое развитие рынка.
