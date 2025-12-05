Стало известно о планах ЦБ изменить требования к собраниям держателей облигаций

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков охарактеризовал ситуацию на российском фондовом рынке как сжатую пружину, готовую в любой момент выстрелить вверх. По словам Чебескова, на протяжении пяти последних лет рынок существенно изменился, а его нынешнюю динамику в значительной степени определяют факторы геополитики и макроэкономики. Он утверждает, что Минфин в настоящий момент рассчитывает на возникновение определённых катализаторов, способных обеспечить устойчивое развитие рынка.