Премьер Бельгии назвал три условия кражи замороженных активов России

По словам главы правительства, любые действия с этими средствами затрагивают финансовую стабильность страны и могут отразиться на положении всего региона. Он подчеркнул, что подобные решения несут потенциальные последствия для Бельгии и Европы.
Де Вевер уточнил, что кабмин установил три условия для рассмотрения операции. Первое связано с распределением рисков. Он указал, что страна не возьмёт на себя возможные последствия единолично. Премьер напомнил, что действующие двусторонние соглашения о защите инвестиций предусматривают штрафы за незаконную экспроприацию, причём суммы превышают стоимость самих активов.
Второе условие касается ликвидности и механизма защиты от рисков. Премьер заявил, что в Euroclear должны находиться достаточные фонды на случай необходимости оперативного реагирования. Третьим условием он назвал равное распределение расходов между всеми государствами ЕС, которые удерживают российские активы. Политик указал, что обсуждение возможно только при участии всех сторон.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Бельгии подтвердил отказ передать замороженные российские активы под контроль Еврокомиссии. Его позиция вызвала продолжительные аплодисменты в парламенте страны. Премьер подчёркивал, что Бельгия сохраняет приверженность европейскому курсу и поддерживает Украину, однако требует юридических гарантий, которые обеспечат разделение финансовых рисков всеми странами ЕС. Также он указывал, что инициатива по экспроприации должна охватывать активы в разных государствах Евросоюза на единых условиях.
