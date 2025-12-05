Премьер Бельгии назвал три условия кражи замороженных активов России

Ранее сообщалось, что премьер-министр Бельгии подтвердил отказ передать замороженные российские активы под контроль Еврокомиссии. Его позиция вызвала продолжительные аплодисменты в парламенте страны. Премьер подчёркивал, что Бельгия сохраняет приверженность европейскому курсу и поддерживает Украину, однако требует юридических гарантий, которые обеспечат разделение финансовых рисков всеми странами ЕС. Также он указывал, что инициатива по экспроприации должна охватывать активы в разных государствах Евросоюза на единых условиях.