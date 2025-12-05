Ричмонд
В Конаевском гарнизоне воинов-десантников подняли по тревоге

С началом нового периода боевой учебы в войсковой части 32363 организованы комплексные тактико-строевые занятия, направленные на совершенствование навыков действий личного состава при приведении в боевую готовность, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

С этих мероприятий в Вооруженных силах традиционно начинается зимний период обучения.

Мероприятия недели боевой готовности направлены на проверку эффективности системы оповещения, повышение слаженности работы штабов и совершенствование практических навыков личного состава в действиях при приведении в высшие степени боевой готовности. Осуществляется вывод подразделений на боевой технике из пунктов постоянной дислокации в назначенный район.

Основная цель занятий заключается в повышении практических навыков каждого военнослужащего при выполнении боевых задач. В ходе тренировок акцент делается на совершенствовании координации действий и эффективности взаимодействия военнослужащих.

По итогам мероприятий будет проверено умение командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями, дана оценка слаженности и способности частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению.

Десантно-штурмовые войска неизменно участвуют во всех учениях, в том числе в международных крупномасштабных манёврах. Воины-десантники всегда демонстрируют высокий уровень подготовки, профессионализм, способность выполнить самые сложные задачи.