В Конаевском гарнизоне воинов-десантников подняли по тревоге

По итогам мероприятий будет проверено умение командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями, дана оценка слаженности и способности частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению. Основная цель занятий заключается в повышении практических навыков каждого военнослужащего при выполнении боевых задач. В ходе тренировок акцент делается на совершенствовании координации действий и эффективности взаимодействия военнослужащих.