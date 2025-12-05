Игорь Кобзев: Мы гордимся успехами и достижениями жителей Иркутской области

Каждый из награжденных говорил о будущем региона, его развитии и процветании, а также о том, как их достижения будут продолжены детьми и внуками. На церемонии присутствовала семья из Братска с девятью детьми, супруги Юлия и Олег Воробьевы, которые получили орден «Родительская слава». Это уже третья такая награда в Иркутской области.