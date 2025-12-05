Игорь Кобзев: Мы гордимся успехами и достижениями жителей Иркутской области

В рамках торжественной церемонии награждены 21 человек за значительный вклад в развитие Иркутской области и России. Среди наград — два ордена «Родительская слава», две медали ордена «Родительская слава», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За труды в культуре и искусстве», нагрудные знаки к почетным званиям заслуженных врача, артиста, работника здравоохранения и работника сельского хозяйства, а также Почетная грамота и благодарности Президента РФ.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что достижения награжденных свидетельствуют о процветании региона и вкладе всех сибиряков в его развитие. Он также отметил гордость за выдающихся рабочих, врачей, учителей, военных, ученых, изобретателей, промышленников, спортсменов и других, кто делает все для сохранения и развития родного края.
Каждый из награжденных говорил о будущем региона, его развитии и процветании, а также о том, как их достижения будут продолжены детьми и внуками. На церемонии присутствовала семья из Братска с девятью детьми, супруги Юлия и Олег Воробьевы, которые получили орден «Родительская слава». Это уже третья такая награда в Иркутской области.
Медалью ордена «Родительская слава» также награждена семья Атутовых из Нукутского района, воспитывающая пять детей. Губернатор Игорь Кобзев поблагодарил всех участников церемонии за высокое качество работы, ответственность, целеустремленность, профессионализм и активную гражданскую позицию, подчеркнув, что такие семьи и профессионалы являются примером для всех нас.