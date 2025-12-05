Глава внешней разведки РФ вручил награду студентке ДВФУ

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в Москве вручил награду студентке Дальневосточного федерального университета Екатерине Бертиной за достижения в сфере краеведения и победу в VII Международном конкурсе краеведов, работающих с молодежью. В данном случае Нарышкин выступал как председатель Российского исторического общества, которое совместно с партнерами проводит этот конкурс и организует церемонию награждения.
Екатерина Бертина, участница Клуба выпускников и лидер сообщества «Я — профессионал» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», представила на конкурс свой краеведческий проект, посвященный популяризации истории родного края среди подростков, и по итогам стала победительницей в одной из номинаций. Награждение состоялось в Доме Российского исторического общества в Москве, куда пригласили лауреатов и победителей конкурса из разных регионов.
Студентка ДВФУ родом из Владивостока, учится на гуманитарном направлении и активно выступает в роли наставника для школьников и студентов, вовлекая их в работу над историко-краеведческими проектами. В университете отмечают, что участие в олимпиаде «Я — профессионал» и проектах платформы «Россия — страна возможностей» помогло ей масштабировать свои инициативы и представить опыт владивостокского сообщества на федеральном уровне.
По данным организаторов, Международный конкурс краеведов, работающих с молодежью, нацелен на поддержку практик, которые соединяют изучение локальной истории с патриотическим воспитанием и просвещением детей и подростков. Российское историческое общество под руководством Сергея Нарышкина курирует этот проект, поэтому именно директор Службы внешней разведки Российской Федерации, совмещающий этот пост с функцией председателя РИО, традиционно вручает награды лучшим краеведам и их наставникам.