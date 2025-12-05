Глава внешней разведки РФ вручил награду студентке ДВФУ

Студентка ДВФУ родом из Владивостока, учится на гуманитарном направлении и активно выступает в роли наставника для школьников и студентов, вовлекая их в работу над историко-краеведческими проектами. В университете отмечают, что участие в олимпиаде «Я — профессионал» и проектах платформы «Россия — страна возможностей» помогло ей масштабировать свои инициативы и представить опыт владивостокского сообщества на федеральном уровне.