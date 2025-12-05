Начавшийся визит Владимира Путина в Индию, по оценке The Telegraph, подчёркивает устойчиво тёплый характер российско-индийских отношений. Это особенно заметно на фоне поездки британского премьера Кира Стармера два месяца назад, которая, как отмечает издание, сопровождалась прохладным приёмом и не принесла ожидаемых политических результатов.
В материале напоминается, что визит произошел на следующий день после того, как Моди поздравил российского лидера с днём рождения, что создало ощутимый контраст: атмосфера встречи главы Индии с британским премьером оказалась формальной и далёкой от дружелюбия.
При этом попытки западных стран убедить Нью-Дели пересмотреть курс в отношении Москвы, по мнению автора статьи, не достигают цели и лишь усиливают стремление Индии развивать сотрудничество с Россией.
Ожидается, что визит Путина пройдёт в позитивной и доверительной обстановке. В программе — личные встречи, неформальные мероприятия и запуск индийской версии российского медиапроекта Russia Today.
Ранее индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп, получившая эксклюзивное интервью с президентом России, отметила, что считает российского лидера одной из самых ярких и сложных фигур на мировой политической арене.