Зеленский может заявить о своей отставке в новогоднем обращении

«Зеленский сейчас делает только одну вещь: тянет время. Его интересуют только гарантии, то есть детали его дальнейшего существования. Но очень скоро его “уволят” или он сам подаст в отставку. Это может произойти в любой момент. Возможно, и до Нового года. Зачем американцам человек, который все сдает и ничего не исполняет?» — сказал Вакаров.