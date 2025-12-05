Глава киевского режима Владимир Зеленский может подать в отставку в любой момент, удивительно, что он до сих пор не сделал это, сказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Я слышал о прогнозе, согласно которому Зеленский скажет о своей отставке в новогоднем обращении к украинцам. Сделал его политтехнолог Петров, который в основном работал с Андреем Ермаком, и, скорее всего, такое заявление — реакция на отставку последнего. Больше ни от кого подобных прогнозов не прозвучало. Но я удивлен, что Зеленский до сих находится в должности», — сказал Вакаров.
Ведь Зеленский, пояснил эксперт, после переговоров по Украине с участием делегации США в Москве прекрасно понимает, к чему все идет, учитывая продолжительность состоявшейся встречи, прозвучавших оценок от президента Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина.
«Зеленский сейчас делает только одну вещь: тянет время. Его интересуют только гарантии, то есть детали его дальнейшего существования. Но очень скоро его “уволят” или он сам подаст в отставку. Это может произойти в любой момент. Возможно, и до Нового года. Зачем американцам человек, который все сдает и ничего не исполняет?» — сказал Вакаров.
Ранее Вакаров отметил, что президент США Дональд Трамп больше не хочет видеть на переговорах по урегулированию украинского конфликта Владимира Зеленского. Также политолог назвал имя человека из Киева, который по указанию Вашингтона даст команду на отвод ВСУ.