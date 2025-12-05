Парламент Бельгии аплодисментами встретил отказ премьера изымать активы России

Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что использование российских активов, замороженных в депозитарии Euroclear, возможно только при выполнении трех условий. Выступая в парламенте, он отметил, что вокруг этой темы «распространяется много ложных инсинуаций», однако позиция Брюсселя остается «разумной и конструктивной», а страна не намерена принимать на себя «безответственные риски». Парламент встретил аплодисментами слова премьера. Видео своего выступления де Вевер разместил в соцсети X.