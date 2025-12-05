«Спасибо за координаты!» Российские «Герани» ударили по месту столкновения ВСУ и ГУР в Киеве

Как сообщается, целью удара было место дислокации ГУР в санатории в элитном посёлке Конча-Заспа на юге украинской столицы. Атака тремя ударными дронами последовала почти сразу после того, как в украинских СМИ появились сообщения о перестрелке. Военкоры отмечают, что поводом для удара стала публикация «Украинской правды», где было раскрыто место сбора военных.
«Спасибо за координаты!», — иронично прокомментировали ситуацию в телеграм-канале.
Напомним, ранее сообщалось, что в элитном районе Киева произошло столкновение между ГУР и ВСУ. По данным журналистов, разведчики, «выбив ворота и поломав забор», ворвались на территорию санатория «Октябрь». Они стреляли в воздух и в землю, после чего взяли в плен 10 военнослужащих, находившихся там. Позднее задержанных отпустили, а сами сотрудники ГУР забаррикадировались внутри.
