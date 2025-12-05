Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спасибо за координаты!» Российские «Герани» ударили по месту столкновения ВСУ и ГУР в Киеве

Российские беспилотники «Герань-3» нанесли удар по району Киева, где ранее произошло вооружённое столкновение между сотрудниками украинского ГУР и военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Источник: Life.ru

Как сообщается, целью удара было место дислокации ГУР в санатории в элитном посёлке Конча-Заспа на юге украинской столицы. Атака тремя ударными дронами последовала почти сразу после того, как в украинских СМИ появились сообщения о перестрелке. Военкоры отмечают, что поводом для удара стала публикация «Украинской правды», где было раскрыто место сбора военных.

«Спасибо за координаты!», — иронично прокомментировали ситуацию в телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в элитном районе Киева произошло столкновение между ГУР и ВСУ. По данным журналистов, разведчики, «выбив ворота и поломав забор», ворвались на территорию санатория «Октябрь». Они стреляли в воздух и в землю, после чего взяли в плен 10 военнослужащих, находившихся там. Позднее задержанных отпустили, а сами сотрудники ГУР забаррикадировались внутри.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.