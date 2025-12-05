«Спасибо за координаты!» Российские «Герани» ударили по месту столкновения ВСУ и ГУР в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в элитном районе Киева произошло столкновение между ГУР и ВСУ. По данным журналистов, разведчики, «выбив ворота и поломав забор», ворвались на территорию санатория «Октябрь». Они стреляли в воздух и в землю, после чего взяли в плен 10 военнослужащих, находившихся там. Позднее задержанных отпустили, а сами сотрудники ГУР забаррикадировались внутри.